100-річна американка влаштувала запальні танці: опубліковано відео

Каліфорнійська бабуся на свій 100-й день народження вразила всіх своїм гарячим танцем під пісню Bruno Mars.

Про це пишуть на порталі Mashable.

Сім'я захоплено підбадьорувала бабусю, а внуки тим часом встигли зняти та опублікувати танець бабусі в мережу Instagram.

Happy 100th Birthday Great Grandmother #Blessed #Cockrell Допис, поширений Nothin but a G thang (@mr_g_boy) Лют 25, 2017 о 3:40 PST

100-й день народження. Я люблю свою прабабусю, вона то, що треба! І я знаю, від кого я успадкувала ставлення до життя і любов випити,

– пише її онука в соцмережі.

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