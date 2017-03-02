100-річна американка влаштувала запальні танці: опубліковано відео

Каліфорнійська бабуся на свій 100-й день народження вразила всіх своїм гарячим танцем під пісню Bruno Mars.
Про це пишуть на порталі Mashable.
Сім'я захоплено підбадьорувала бабусю, а внуки тим часом встигли зняти та опублікувати танець бабусі в мережу Instagram.
100-й день народження. Я люблю свою прабабусю, вона то, що треба! І я знаю, від кого я успадкувала ставлення до життя і любов випити,
– пише її онука в соцмережі.
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