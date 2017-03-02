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АВАРІЇ НА ШАХТАХ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

100-річна американка влаштувала запальні танці: опубліковано відео

14:23, сьогодні 210 Читать новость на русском
Вечірка на 100-тий День народження
Вечірка на 100-тий День народження / Фото з відкритих джерел

Каліфорнійська бабуся на свій 100-й день народження вразила всіх своїм гарячим танцем під пісню Bruno Mars.

Про це пишуть на порталі Mashable.

Сім'я захоплено підбадьорувала бабусю, а внуки тим часом встигли зняти та опублікувати танець бабусі в мережу Instagram.

Happy 100th Birthday Great Grandmother #Blessed #Cockrell

Допис, поширений Nothin but a G thang (@mr_g_boy)

100-й день народження. Я люблю свою прабабусю, вона то, що треба! І я знаю, від кого я успадкувала ставлення до життя і любов випити,
– пише її онука в соцмережі.

#viralgrandma #1millon #gg #100andhappy #100thbirthday #ellendegeneres

Допис, поширений SYnCer3 (@treasure_marnae)

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Теги: Курйози LifeStyle США
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