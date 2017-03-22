10 дітей потрапили в лікарню з отруєнням на Миколаївщині

На Миколаївщині 10 дітей потрапили в лікарню з симптомами отруєнням. Малюкам від трьох до п’яти років.

Всім лікарі діагностували гостру шлунково-кишкову інфекцію. Попередня версія отруєння – кишковий грип.

Медики перевірили садок, де перебували потерпілі, однак слідів інфекції там не знайшли.

Трьох дітлахів уже відпустили додому. Решта перебуває на лікуванні.

"Зараз стан дітей стабільний. Ще у кількох підвищена температура тіла. Але, за прогнозами лікарів, за три чотири дні стан усіх дітей покращиться. І вже на наступному тижні усіх дітей буде виписано і вони повернуться додому на амбулаторне лікування", – розповів речник Управління охорони здоров"я Миколаївської ОДА Юрій Багрянцев.

До слова, нещодавно масові отруєння дітей були зафіксовані на Волині та аквапарку Харкова.