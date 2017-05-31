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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?

13:10, сьогодні 3620 Читать новость на русском
Чи знаєте ви правду про куріння?
Чи знаєте ви правду про куріння? / 24 Канал

Сьогодні Всесвітній день без тютюну. Куріння оповите міфами як димом. Не знаючи правди, ви можете сильно нашкодити собі чи рідним! Редакція 24 Каналу підготувала для вас тест про найпопулярніші хибні і правдиві думки щодо куріння. Перевірте, чи знаєте ви правду!

Теги: Здоров'я LifeStyle Публікації Тести
Джерело: 24 Канал
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