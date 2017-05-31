10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?

Сьогодні Всесвітній день без тютюну. Куріння оповите міфами як димом. Не знаючи правди, ви можете сильно нашкодити собі чи рідним! Редакція 24 Каналу підготувала для вас тест про найпопулярніші хибні і правдиві думки щодо куріння. Перевірте, чи знаєте ви правду!