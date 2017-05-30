10 міст США офіційно вимагають розпочати процедуру імпічменту Дональда Трампа

Десять міст США вимагають імпічменту Дональда Трампа. З офіційним запитом вони звернулись до законодавців у Конгрес.

Про це повідомило американське видання Politico.

Таке рішення зокрема підтримують міста Бруклін, Кембридж, Лос-Анджелес, Річмонд. Останньою краплею для ініціаторів постанови стало звільнення Трампом Джеймса Комі з посади директора ФБР.

Він проводив розслідування проти оточення президента.Органи місцевого самоврядування за законом не мають повноважень у питанні імпічменту.

Проте, вони намагаються переконати Конгрес зробити перший крок до усунення глави Білого дому. Якщо у Конгресі визнають такий крок доцільним, розпочнеться процедура голосування в Палаті представників та у Сенаті, де для затвердження рішення необхідно не менше двох третин голосів.

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