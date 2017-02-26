10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути

На Євробаченні-2017 Україну представлятиме драйвовий гурт О.Torvald.
Музиканти вибороли перемогу завдяки пісні Time. Проте за більше ніж 10 років свого існуванні у їхньому репертуарі зібралося чимало хітів.
Сайт "24" пропонує десятку найкращих пісень гурту.
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Радіомережі (2013)
Без тебе (2012)
#нашілюдивсюди (2016)
Нас двоє (2011)
Не грузи (2010)
Крик (2015)
Там, де я (2015)
Не відпускай (2011)
Почуття (2010)
Time (2017)
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Нагадаємо, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору Євробачення. В ньому змагалося шість виконавців, проте кращими виявилися O.Torvald. В соцмережах на перемогу гурту відреагували дуже бурхливо, розгорілася навіть дискусія.
Чому музиканти гідні представляти нашу країну на головному пісенному конкурсі Європи – читайте в нашому матеріалі. Виступи усіх фіналістів можна переглянути тут.