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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути

16:07, сьогодні 1124 Читать новость на русском
Найкращі пісні О.Torvald
Найкращі пісні О.Torvald / 24 Канал

На Євробаченні-2017 Україну представлятиме драйвовий гурт О.Torvald.

Музиканти вибороли перемогу завдяки пісні Time. Проте за більше ніж 10 років свого існуванні у їхньому репертуарі зібралося чимало хітів.

Сайт "24" пропонує десятку найкращих пісень гурту.

Читайте також: Представник України на Євробаченні-2017. Що відомо про гурт О.Torvald

Радіомережі (2013)

Без тебе (2012)

#нашілюдивсюди (2016)

Нас двоє (2011)

Не грузи (2010)

Крик (2015)

Там, де я (2015)

Не відпускай (2011)

Почуття (2010)

Time (2017)

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Нагадаємо, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору Євробачення. В ньому змагалося шість виконавців, проте кращими виявилися O.Torvald. В соцмережах на перемогу гурту відреагували дуже бурхливо, розгорілася навіть дискусія.

Чому музиканти гідні представляти нашу країну на головному пісенному конкурсі Європи – читайте в нашому матеріалі. Виступи усіх фіналістів можна переглянути тут.

Теги: LifeStyle Музика Культура O.Torvald
Джерело: 24 Канал
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