10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути

На Євробаченні-2017 Україну представлятиме драйвовий гурт О.Torvald.

Музиканти вибороли перемогу завдяки пісні Time. Проте за більше ніж 10 років свого існуванні у їхньому репертуарі зібралося чимало хітів.

Сайт "24" пропонує десятку найкращих пісень гурту.

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Радіомережі (2013)

Без тебе (2012)

#нашілюдивсюди (2016)

Нас двоє (2011)

Не грузи (2010)

Крик (2015)

Там, де я (2015)

Не відпускай (2011)

Почуття (2010)

Time (2017)

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Нагадаємо, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору Євробачення. В ньому змагалося шість виконавців, проте кращими виявилися O.Torvald. В соцмережах на перемогу гурту відреагували дуже бурхливо, розгорілася навіть дискусія.



Чому музиканти гідні представляти нашу країну на головному пісенному конкурсі Європи – читайте в нашому матеріалі. Виступи усіх фіналістів можна переглянути тут.