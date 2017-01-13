10 тисяч відважних українців було вбито Путіним через його вторгнення до України, – Маккейн

У США відбулися слухання у Сенаті щодо призначення на керівні посади за президентства Дональда Трампа. Одне з ключових місць – міністр оборони, на яке претендує генерал у відставці Джеймс Меттіс.

Питання генералу щодо його можливих дій як очільника Пентагону задав сенатор від республіканської партії Джон Маккейн, який нещодавно відвідав Маріуполь під час візиту до України.

У поїздці з сенатором Гремом та сенатором Клобучар ми відвідали Маріуполь, що неподалік лінії фронту. Ми взяли участь у різних церемоніях та зустрілися із відважними українцями, 10 тисяч з яких було вбито Володимиром Путіним через його вторгнення до Криму та України. Я знаю, ви оцінити те, що відбулась церемонія, де Президент України нагородив своєю найвищою відзнакою матір однієї молодої людини, сина якої було вбито російським снайпером декілька днів тому. Це дуже зворушливо, і це наглядний приклад того, що росіяни зробили в Україні та Криму,

– розповів Джон Маккейн.

Згодом він задав питання Джеймсу Меттісу про те, якою має бути відповідь Сполучених Штатів на агресію Росії, зокрема і в Україні

"Тож як ви думаєте, що ми маємо робити з Росією, генерале Меттіс? Ви думаєте, що США повинно запровадити санкції проти Росії, або продовжити спостерігати, як ми це робили протягом останніх декількох років за їх агресією, що включає використання високоточної зброї на госпіталях в Алеппо? Це нескінченний список жорстокостей здійснений Володимиром Путіним", – заявив сенатор.

Генерал Меттіс у своїй відповіді був не менш відвертим, заявивши, що "Путін намагається підірвати НАТО".

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Слід зазначити, що це не вперше Джон Маккейн відверто звинувачує Володимира Путіна у причетності до масових вбивств через війну в Україні. І вбачає в тому, що його вчасно не зупинили, причину здійснення кібератак на США.