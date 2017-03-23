10 звичок, які заважають стати успішним

Якщо ви твердо вирішили досягти успіху, слід скоригувати спосіб життя і відмовитися від певних речей, які заважають вам йти до цілі.

Сайт Університету Ілоріна склав рейтинг 10 звичок, які гальмують ваш успіх.

Телевізор

Розслаблення після робочого дня перед телевізором забирає забагато часу і не дає нічого натомість. Тому це заважає розвитку. Експерти радять замість серіалів подивитися корисні програми, які дають поживу для роздумів, наприклад, лекції TED.

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Пізній підйом

Пізній підйом негативно позначається на продуктивності: ви відчуваєте себе ліниво, втомлено і без енергії. А так у вас залишається менше часу на виконання запланованих завдань.

Натомість ранній підйом дає прилив сил і налаштовує на нові звершення.

Сумніви

Забагато сумнівів і помилкові припущення гальмують ваш успіх. Звідки ви можете знати результат якоїсь ситуації до того, як вона відбудеться?

Не брати до увари поради інших

Звісно, ви самі знаєте, які дії для вас будуть кращі. Проте жодна людина не стала би успішною, якби не брала до уваги дуску оточуючих. Особливо, якщо оточити себе розумними людьми.

Прокрастинація

Якщо ви будете ухилятися від поставлених завдань – ви ніколи не досягнете успіху. Коли ви відтягуєте час, то відтягуєте і свій успіх.

Страх невдачі

Страх зазнати невдачі також заважає прийти до успіху. Чим більше ми робимо, тим більше зазнаємо невдач. Однак, щоб сприймати невдачі як сигнал про небезпеку, краще дивіться на них, як на можливість вдосконалюватися і рости. Адже вчаться на помилках.

Неправильне оточення

Якщо ми оточуємо себе злими та заздрісними людьми, їх негатив позначиться і на нас. Намагайтеся спілкуватися з мудрими людьми, які можуть надихнути вас досягти ще більших висот.

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Недостатня самовіддача

Успіх вимагає повної самовіддачі. Об’єктивно оцініть свій розпорядок дня і поміркуйте, чим ви можете пожертвувати заради справи мрії. Можливо це зустріч в пабі з друзями чи похід в кіно.

Йти до своєї мрії не пізно

Досягати успіху ніколи не пізно – це можливо у будь-якому віці. Але пам’ятайте, аби досягти своєї мети, слід бути рішучим і наполегливим.