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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

125-кілограмового голкіпера звільнили через поїдання пирогів під час матчу

09:54, сьогодні 566 Читать новость на русском
Воротар і сумнозвісний пиріг
Воротар і сумнозвісний пиріг / 24 Канал

Клуб 5 англійського дивізіону звільнив свого 125-кілограмового воротаря, за те що той наминав пиріг на лаві запасних.

Цей воротар настільки відомий своєю любов'ю поїсти під час матчу, що англійські букмекери навіть приймають ставки на це. Так було й останнього разу.

Воротар сам ставок не робив, але сказав своїм друзям, що знову з'їсть шмат пирога. А згідно з правилами, футболіст не має права розголошувати інсайдерську інформацію. Тож проти воротаря розпочали розслідування, а клуб розірвав з ним контракт.

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Теги: Курйози
Джерело: 24 Канал
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