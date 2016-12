12 найкращих фільмів 2016 року, які варто обов'язково побачити

2016 рік запам'ятається кіноманам поверненням на екрани забутих персонажів, а також великою кількістю супергеройських фільмів. Не обійшлося, звісно, і без нових героїв.

Сайт "24" зібрав для вас 12 найкращий фільмів цього року, які отримали схвальні відгуки не лише від кінокритиків, а й від українських глядачів. Адже касові збори цих фільмів в Україні говорять самі за себе.

1. Легенда Г'ю Гласса (The Revenant)

Прем'єра в Україні: 7 січня 2016

Касові збори в Україні: 20 421 264 грн.

Про фільм: "Легенда Г'ю Гласса" – це адаптація романа Майкла Панкі "The Revenant: A Novel of Revenge". Картина знята на основі реальних подій. Можливо, саме тому відчайдушний вчинок мисливця і його непереборна жага до життя так захоплюють.

Нагороди: цей фільм номінувався аж на 12 категорії на премію "Оскар-2016". Проте, отримав лише три нагороди – у номінації найкращий фільм та найкращий оператор.

Але найважливішою новиною і інтригою всієї церемонії нагородження премії стала, звісно, статуетка для Ді Капріо. І йому нарешті це вдалося! Його акторську гру визнали найкращою.

Читайте також: "Легенда Г'ю Гласса" або п'ята спроба Ді Капріо отримати "Оскар"

2. Проти шторму (The Finest Hours)

Прем'єра в Україні: 4 лютого 2016

Касові збори в Україні: 13 248 021 грн.

Про фільм: Стрічка також заснована на реальних подіях, які відбулися взимку 1952 року. Під час сильного шторму, який зруйнував кілька прибережних міст, нафтовий танкер був практично розламаний на дві частини. Без сторонньої допомоги екіпаж судна загинув би.

Відчайдушні берегові охоронці спробували пробитися до танкера на моторних човнах. Ця операція вважається однією з найбільш героїчних в історії мореплавання.

3. Дедпул (Deadpool)

Прем'єра в Україні: 11 лютого 2016

Касові збори в Україні: 52 930 052 грн.

Про фільм: американський супергеройський комедійний фільм, сюжет якого заснований на однойменному персонажі коміксів Marvel. В першу чергу це розважальний фільм, проте він не позбавлений чуттєвих моментів, хоч яким би брутальним та аморальним не був його головний герой.

Номінації: фільм номінований на премію "Золотий глобус" у категорії "Найкращий актор (комедія або мюзикл)" та "Найкращий фільм-комедія або мюзикл".

Читайте також: Дедпул: ігрове кіно про героя без героя

4. Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості (Batman v Superman: Dawn of Justice)

Прем'єра в Україні: 24 березня 2016

Касові збори в Україні: 31 781 348 грн.

Про фільм: так, це ще один супергеройський фільм цього року. Стрічка знята на основі коміксів видавництва DC Comics про Бетмена, Супермена і Диво-Жінку

5. Книга джунглів (The Jungle Book)

Прем'єра в Україні: 14 квітня 2016

Касові збори в Україні: 45 467 443 грн.

Про фільм: звісно, це далеко не перше кіновтілення казок Редьярда Кіплінга про пригоди хлопчика Мауглі серед тварин індійських джунглів. Проте цього разу до історії звернулися з величезним натхненням, тож схвальні відгуки кінокритиків не забарились.

Номінації: фільм номінований на кінопремію Голлівуду у категоріях "Найкращий блокбастер" та "Найкращий звук".

6. Перший месник: Протистояння (Captain America: Civil War)

Прем'єра в Україні: 5 травня 2016

Касові збори в Україні: 35 585 332 грн.

Про фільм: і знову супергеройський фільм за мотивами коміксів Marvel.

Оригінальна назва стрічки – "Громадянська війна" – на честь одного із коміксів Marvel, де між собою воювало набагато більше людей із надздібностями, ніж дванадцять супергероїв, які потрапили в кінотеатр.

7. Варкрафт. Початок (Warcraft)

Прем'єра в Україні: 9 червня 2016

Касові збори в Україні: 50 216 799 грн.

Про фільм: дія стрічки відбувається у всесвіті Warcraft, вперше представленого в однойменній серії комп'ютерних ігор. Очолювана людьми цивілізація стикається з грізною расою загарбників – з орками, які біжать з їх вмираючого світу.

"Варкрафт. Початок" став найуспішнішим фільмом, знятим на основі відеоігор, маючи 160 мільйонів доларів бюджету і 433,5 мільйонів доларів зборів по всьому світу.

8. Стартрек: За межами Всесвіту (Star Trek Beyond)

Прем'єра в Україні: 21 липня 2016

Касові збори в Україні: 15 133 067 грн.

Про фільм: фантастична стрічка є продовженням фільму "Стартрек: Відплата" (2013) і тринадцятим фільмом у серії фільмів "Зоряний шлях".

Через свою зайнятість у створенні фільму "Зоряні війни: Пробудження Сили" Джей Джей Абрамс відмовився від ролі режисера, проте лишився на посаді продюсера.

Номінації: стрічка номінована на премію Teen Choice Awards у категорії "Вибір кіноакторки: AnTEENcipated" та "Вибір кіноактора: AnTEENcipated".

9. Загін самогубців (Suicide Squad)

Прем'єра в Україні: 4 серпня 2016

Касові збори в Україні: 74 855 129 грн.

Про фільм: так-так, знову супергеройський фільм заснований на однойменній антигеройській команді коміксів DC.

За перший вік-енд в українському прокаті (4—7 серпня) фільм встановив два касові рекорди: найбільші збори у день старту фільму в Україні і найкасовіший вік-енд в історії українського кінопрокату, побивши попередній рекорд, встановлений фільмом "Зоряні війни: Пробудження Сили".

10. Фантастичні звірі і де їх шукати (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Прем'єра в Україні: 17 листопада 2016

Касові збори в Україні: 65 000 065 грн.

Про фільм: 2016 рік ознаменувався ще й поверненням на екрани магічного світу Гаррі Поттера. Фільм зняли на основі однойменної книги Джоан Роулінг, яка у серії романів про хлопчика-чарівника є підручником з дисципліни Догляд за магічними істотами.

Стрічка є спін-офом до фільмів про Гаррі Поттера. Саме вона дала старт новій серії фільмів, яка складатиметься з п'яти частин.

11. Шпигуни-союзники (Allied)

Прем'єра в Україні: 1 грудня 2016

Касові збори в Україні: 18 985 283 грн.

Про фільм: стрічка про війну та кохання, що завжди залишається поза політикою. Головні ролі зіграли Брет Пітт та Маріон Котіяр. Фільм розповідає про американського агента контррозвідки часів Другої світової війни, якому повідомляють, що його дружина є нацистським шпигуном.

12. Бунтар Один. Зоряні Війни: Історія (Rogue One: A Star Wars Story)

Прем'єра в Україні: 15 грудня 2016

Касові збори в Україні: 15 536 349 грн. (фільм ще в прокаті)

Про фільм: це перший спін-оф кіносаги "Зоряні війни". Фільм розповідає про групу бунтівників, які вирішують вкрасти в Імперії креслення її головної космічної зброї – Зірки смерті. Саме цьому питанню було присвячено низку раніших творів за всесвітом "Зоряних війн". І лише "Бунтар Один" нарешті відповів на питання, як Люку Скайвокеру вдалось знищити Зірку Смерті влучним пострілом.

Читайте також: "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія": віддати все заради надії

Події картини відбуваються після "Помсти ситхів" (2005) і незадовго до "Нової надії" (1977).

Найочікуваніше в цій картині – це, звісно, повернення на великий екран грізного Дарта Вейдера.

Стрічка отримала переважно схвальні відгуки від кінокритиків, які відзначили акторську гру Фелісіті Джонс, батальні сцени, візуальні ефекти, музику Майкла Джаккіно, а також персонажа K-2S0, дроїда, якого озвучив Алан Тудик. Світові касові збори фільму склали 357 мільйонів доларів.

Номінації: стрічка номінована на премію Teen Choice Awards у категорії "Найбільш очікуваніший фільм". А також у категорії "Найкраще технічне досягнення (візуальні ефекти)" на фестивалі "Лондонське коло кінокритиків".