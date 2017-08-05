12-річний хлопчик створює неймовірні татуювання: фото

12-річний Езра Дормон з Панами уже успішно починає кар'єру тату-майстра.
Езра вже встиг зробити 20 тату людям, які повірили у його талант, пише Daily Mail.
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Перший малюнок на тілі Дормон зробив в 11 років, коли його матері робили татуювання. Школьник запитував, чи зможе він спробувати щось зробити, і майстер-театр Алі Гарсія дала йому в руки машинку і запропонувала завершити кілька ліній.
З того часу Гарсія стала наставником юного тату-художника.
12-річний Езра взяв псевдонім Акула.