12-річний хлопчик створює неймовірні татуювання: фото

12-річний Езра Дормон з Панами уже успішно починає кар'єру тату-майстра.

Езра вже встиг зробити 20 тату людям, які повірили у його талант, пише Daily Mail.

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Перший малюнок на тілі Дормон зробив в 11 років, коли його матері робили татуювання. Школьник запитував, чи зможе він спробувати щось зробити, і майстер-театр Алі Гарсія дала йому в руки машинку і запропонувала завершити кілька ліній.

З того часу Гарсія стала наставником юного тату-художника.

12-річний Езра взяв псевдонім Акула.

️?Thanks to all those who trust sharks?️ Допис, поширений Ezrah The Shark Dormon (@eztheshark) Чер 17, 2017 о 6:16 PDT