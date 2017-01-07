12 страв на передовій: як українські воїни відсвяткували Різдво

Українські воїни, попри ворожі обстріли, які не припиняються, усіма силами намагалися створити різдвяну атмосферу. Яким був Святвечір та Різдво на передовій – дивіться у сюжеті.

Святвечір на позиціях біля Попасної пройшов без різдвяних вогнів. Проте перевірити, чи дотримуються мирні домовленності, завітав кортеж ОБСЄ. Але тиші на передовій як не було, так і нема.

Зі сторони Новозванівки зараз іде обстріл з ДШК. Постійно йдуть провокації зі сторони противника в напрямку Новозванівки та Новоолександрівки,

– прокоментував військовослужбовець "Фітьо".

Коли результати обстрілів засипало рясним різдвяним снігом, на святковому столі бійців з'явилися хоч і не дванадцять страв, але традиційна кутя була. Ще одна традиція – запалена свічка і спільна молитва.

Аби створити по-справжньому святковий настрій, вояки співали різдвяних пісень. Особливості атмосфері надали й листи від дітей, які волонтери привезли вранці.

Користуючись нагодою, українські захисники передали різдвяні вітання родинам та всій Україні.

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