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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

12 цитат року, які увійдуть в історію України

21:01, 22 грудня 14673 Читать новость на русском
Цитати, які увійдуть в історію
Цитати, які увійдуть в історію / 24 Канал

Щодня в інформаційному просторі сотні, тисячі заяв... Багато з них ні про що, інші ж залишаються на роки. Редакція "24" зібрала цитати, які викликали особливий резонанс в українців 2016 році.

Згадай разом з нами 2016 у цитатах!

Візи

Весь рік українці живуть обіцянками про безвізовий режим з ЄС. Однак одне діло популізм від української влади, а геть інше обіцянки європейської сторони. Тож те, що пообіцяв єврокомісар додає віри в омріяний безвіз.

Європа матиме проблему з довірою, якщо ми не виконаємо обіцянку і не надамо безвізовий режим,
– сказав єврокомісар Йоганес Ган.

Савченко

Зараз про Надію Савченко у суспільстві різні думки. Але у березні, коли українку засудили на 22 роки в’язниці в Росії, вона була нашим героєм.

Краще померти в Україні, ніж жити на Росії! Україна понад усе!
– сказала Надія після оголошення вироку і продовжила сухе голодування.

Джамала

Переможниця Євробачення-2016 українська співачка Джамала розповіла на весь світ у своїй пісні "1944" про біль її рідного народу.

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Це про велику любов до Батьківщини, про велику любов до свого народу, про жінку, яка пронесла цю свою любов через усе життя. Адже моя прабабуся Назилхан так і не повернулася до Криму. Ви розумієте, в чому трагедія? Її діти, чотири сини, повернулися, а вона не дожила до цього моменту...
– зазначила співачка.

Вбивство Шеремета

20 липня світ втратив талановитого журналіста Павла Шеремета. Його колега росіянин Євгеній Кисельов прокоментував вбивство журналіста.

В тому, як був убитий Павло Шеремет, є щось демонстративно-провокативне,
– сказав він.

Хресна хода

Мабуть усі пам’ятають хресну ходу УПЦ МП влітку? Тоді архиєпископ УГКЦ Блаженнійший Святослав припустив, що провокації можуть призвести до зникнення УПЦ МП. Однак нічого не сталося…

Якщо з нутра учасників цієї хресної ходи вийдуть антиукраїнські гасла і провокації, то це стане кінцем Московського патріархату в Україні,
– заявив єпископ.

Квартира Лещенка

Пам’ятаєте скандал з квартирою нардепа Сергія Лещенка? Його намагалися згнобити за те, що він придбав собі житло. Однак Лещенко, у недалекому минулому журналіст, тож він добре розумів, що найкраще відповісти на звинувачення лаконічно і чесно.

Мені немає що приховувати,
– сказав він.

Мінімальна зарплата

Прем’єр Володимир Гройсман вразив українців мінімальною зарплатою, яку обіцяють вже в 2017 році. Її розмір буде вдвічі більший.

Ми пропонуємо, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата дорівнювала 3,2 тис. грн,
– заявив прем'єр-міністр на засіданні Кабміну.

С*ка неправославна

А цей гарячий вислів запам’ятається точно надовго! Генпрокурор Юрій Луценко обізвав адвоката нардепа Вадима Новинського Олега Татарова.

Татаров – с*ка неправославна, ментовська с*ка, кончена,
– викрикнув Луценко.

Саакашвілі про Порошенка

Екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі до дня своєї відставки не критикував на пряму Президента Петра Порошенка. Раніше він обурювався на владу, але не зачіпаючи Порошенка на пряму. Однак в день своєї відставки опальний грузин не стримувався.

І коли реально в Одеській області президент особисто підтримує два клани – клан бандитський, кримінальний убивць '90-х Труханова й ізмаїльський корупційний клан Урбанського... І реально всю владу в області віддали цим двом і ще їхнім союзникам – сепаратистам із "Нашого краю" Антона Кіссе,
– заявив Саакашвілі.

Вакарчук про революцію

У цьому році фронтмен ОЕ Святослав Вакарчук закріпився у головах українців як улюблений оратор на просторах Twitter. Згадаймо його меседж про третю річницю Революції Гідності.

Свобода – це вміння сказати "так" своїм мріям. Гідність – це вміння сказати "ні" своїм страхам. З Днем Гідності та Свободи!
– написав він.

Гірше, ніж війна

Президент Литви Даля Грібаускайте, яку в Україні люблять і поважають, розповіла, що нам шкодить більше, ніж війна на Донбасі.

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Ви провели дуже важливі та болісні реформи. Але нещодавні декларації доходів показують, що у вас ще дуже багато роботи попереду в боротьбі з корупцією. Вона зробила більше шкоди Україні, ніж навіть війна на вашій території,
– сказала Грібаускайте.

Про "Приватбанк"

Націоналізація "Приватбанку" стала чи не топ-подією року! Президент Порошенко пообіцяв, що на українців це не вплине. Але й про безвіз він нам багато обіцяв, а АТО мало завершити за лічені дні…

Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканість і цілісність їхніх грошей,
– сказав Президент. Сподіваємося, на цей раз правду.

Автор: Настя Сукач
Теги: Політика Публікації Статті Підсумки 2016 року Підсумки року
Джерело: 24 Канал
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