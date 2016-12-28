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13 головних світових трендів: яким був 2016 рік

00:50, сьогодні 170 Читать новость на русском
Лео
Лео / cinemotionlab

2016 рік став справді дивовижним та несподіваним у багатьох випадках.

Про це пише "Громадське".

1. Популізм, який перетворився з маргінальної прерогативи меншості в один з найдієвіших інструментів політики.

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2. Глобалізація. Глобалізація була ліберальною та позитивною ідеєю, яка, по ідеї, могла б стерти кордони між людьми, допомагаючи зближуватись колись такому роз'єднаному світові. Але чи то курс взято неправильно, чи то підхід, але від наслідків глобалізації тепер потерпає значна частина Європи.

3. Деколонізація. Світові метрополії починають побоюватись тих, кого колись самі ж і загарбали.

4. Експансія Росії. Ця країна все не полишає амбіцій впливати на весь світ і то виключно у тому форматі, який їй бачиться. Як жартував Путін, в Росії кордонів немає. А в кожному жарті всього лише доля жарту, а все інше – істина.

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5. Агресивний консерватизм. Наче по колу, але деякі модерні країни знову занурюються у націоналізм, підживлений релігією – попри всі намагання просвітництва та науки пояснити, що можна вкладати в поняття бог після всіх століть та філософсько-теософських диспутів.

6. Тероризм. Ця форма відповіді все дошкульніше б'є по Європі. тероризм, в принципі, це агресія від безсилля, але руйнівного впливу від цього твердження не стає менше.

7. Війни. Що на Сході України, що в Сирії, а ситуація не міняється на краще. Нові та нові жертви, руйнування та невиконані обіцянки сильних світу цього.

8. Уповільнення світової економіки. Світ досі не може оговтатись від кризи 2008 року і навіть розвинуті країни починають говорити, що "раніше було й справді краще".

via GIPHY

9. Нафта. У 2016 році нафта мала складну біографію. Постійні коливання цін водночас також впливають на економіку багатьох і багатьох країни.

10. Бізнес. Дивно, але цей сегмент пробує стати більш людяним. невідомо, щоправда, з яких причин, але бізнес почав займатись подекуди й неординарними соціальними проектами.

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11. Економіка спільного використання речей. Новий тренд, який більше пропонує використовувати, орендувати речі на певний час, а не купувати нові, які з асом стануть абсолютно непотрібними.

12. Екологія стає частиною технологій. Світ все більше задумується над тим, як мінімізувати шкідливий вплив діяльності людства на світ довкола та максимально скоротити викиди будь-яких шкідливих речовин.

13. Серіали. Якщо раніше серіали просто були частиною ТБ-ринку, то деякі з них стали світовими хітами, доводячи, що справжнє мистецтво може набирати найочікуваніших форм.

Теги: США гроші війна Володимир Путін Політика Тероризм
Джерело: 24 Канал
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