13 людей загинуло через стрілянину на новорічній вечірці у Бразилії

Щонайменше 13 людей загинуло через стрілянину на новорічній вечірці у бразильському місті Кампіна. Серед них і 8-річна дитина нападника.

Як повідомляє IBT, нападник знав своїх жертв, адже серед них була його колишня дружина та дитина, а також її родичі. У поліції Сан-Паулу зазначають, що стрілець міг піти на такий крок через розлучення з дружиною.

За повідомленням місцевих ЗМІ, інцидент стався близько чверті на 12 годину ночі. Однак сусіди прийняли звуки пострілів за феєрверк. І лише коли один з поранених прийшов до їх будинку, вони викликали поліцію.

Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше 15 жертв, та декілької постраждалих, які перебувають у важкому стані у реанімації.

Сам стрілець після нападу покінчив життям Військові поліцейські говорять, що нападник страждав від проблем з психічним здоров'ям через розлучення. На місці злочину виявили пістолет, набої до нього та вибухові речовини.

Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина, яку влаштували невідомі у костюмах Санта-Клаусів. Раніше повідомлялось про 35 загиблих людей. Серед відвідувачів клубу була й українка, яка розповіла про теракт.