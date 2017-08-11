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13-метровий кит врятувався від пастки в річці у Росії

02:21, сьогодні 261
Гренландський кит
Гренландський кит / Соцмережі

Гренландський кит, який опинився у пастці, застрягши у гирлі річки на острові Великий Шантар у Росії, звільнився і поплив в море.

Про це повідомив міністр природних ресурсів і екології Росії Сергій Донський на своїй сторінці у Facebook.

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"Кит пішов з гирла річки в море з припливом, колеги проводили до кромки", — написав російський чиновник.

Зауважимо, що вчора кит застряг у гирлі річки так, що не міг ні повернутися у море, ні в озеро, з якого витікає річка. Вірогідно, він потрапив у пастку під час нічного припливу. Коли ж почався відплив, тварина опинилася на мілині.

Фахівці виявили на хвості кита рани, що кровоточили. Вони припустили, що той отримав їх, вдарившись об дно.

Поки саввець не звільнився, за ним доглядали чотири інспектори і п'ять наукових співробітників.

Теги: LifeStyle світ тварин
Джерело: 24 Канал
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