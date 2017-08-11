13-метровий кит врятувався від пастки в річці у Росії

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Гренландський кит, який опинився у пастці, застрягши у гирлі річки на острові Великий Шантар у Росії, звільнився і поплив в море.
Про це повідомив міністр природних ресурсів і екології Росії Сергій Донський на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: В Україні народилися рідкісні тигренята: відео
"Кит пішов з гирла річки в море з припливом, колеги проводили до кромки", — написав російський чиновник.
Зауважимо, що вчора кит застряг у гирлі річки так, що не міг ні повернутися у море, ні в озеро, з якого витікає річка. Вірогідно, він потрапив у пастку під час нічного припливу. Коли ж почався відплив, тварина опинилася на мілині.
Фахівці виявили на хвості кита рани, що кровоточили. Вони припустили, що той отримав їх, вдарившись об дно.
Поки саввець не звільнився, за ним доглядали чотири інспектори і п'ять наукових співробітників.