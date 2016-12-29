15 звільнених сепаратистів проходили по важких статтях, – Тандіт

Переговорник Центру звільнення полонених і заручників при СБУ Юрій Тандіт заявив, що прізвища 15 звільнених сепаратистів подався представниками "ЛНР" і "ДНР", серед яких є 6 жінок.

"Ці люди, здійснювали або притягалаися до відповідальності за злочини по важких статтях", – наголосив він.

За словами представників СБУ, українська сторона сподівається, що такий жест продемонструє, що Україна готова до діалогу і очікувала акту доброї волі назустріч. У результаті бойовики не пішли на це і зірвали перемовини.

Сестра полоненого військовослужбовця Людмила Гончар, що була на перемовинах з бойовиками, розповіла, що бойовики не будуть робити відповідний крок.

На думку окупантів, має відбутися обмін полонених "всіх на всіх", тому передає списки з тисячами прізвищ. Украна ж, не визнає можливості обміну у такому форматі, через те, що у списках бойовиків фігурують особи, що убивали українців на Донбасі.

Нагадаємо, Україна передала 15 засуджених осіб за сепаратизм в "ЛНР" та "ДНР".