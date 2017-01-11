19 країн закликали відсторонити Росію від всіх спортивних змагань

Національні антидопінгові організації 19 країн закликали відсторонити російських спортсменів від участі у всіх міжнародних змаганнях.
Про це повідомляє ВВС.
Також вони закликають позбавити Росію права проводити будь-які спортивні змагання.
У зв'язку з появою нових неспростовних доказів існування державної системи приховування допінгу в Росії за результатами розслідування Макларена керівництво закликає відсторонити країну від участі у всіх міжнародних змаганнях, поки спорт і антидопінгова система в Росії не будуть відповідати вимогам WADA,
– мовиться у спільній заяві.
Окрім того, наразі в Росії просять забрати всі заплановані для проведення на її території змагання.
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