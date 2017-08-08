19-річний українець заснув на причалі в Лазурному: через три дні його впіймали біля Криму

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Російські прикордонники виловили біля берегів окупованого Криму 19-річного хлопця, який три дні дрейфував у відкритому морі. Юнак заснув на надувному матраці поблизу Лазурного.
Як інформує "Інтерфакс-Україна", російські прикордонники підняли на борт катера громадянина України, який заснув на надувному батуті поблизу берегів Херсонщини, а течія віднесла його у відкрите море аж до берегів анексованого півострова.
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Інцидент трапився ще наприкінці минулого тижня, проте російські прикордонники підтвердили інформацію лише зараз.
За їхніми словами, хлопця на надувному матраці помітили у Каркіницькій затоці, що омиває як Херсонщину, так і Крим.
За інформацією російських прикордонників, горе-відпочивальником виявився громадянин України 1998 року Михайло Дорошенко. Від постійного перебування під палючим сонцем без води та їжі він був вкрай виснажений і у стані середньої тяжкості.
Хлопець розповів, що працює охоронцем в курортній зоні херсонського селища Лазурне. Каже, що після роботи вирішив поспати на батуті на причалі, а прокинувшись наступного ранку, побачив, що опинився у відкритому морі, де в результаті провів три доби.
Прикордонники в анексованому Криму пообіцяли відпустити хлопця додому. Його родичів вже повідомили про те, що сталось.