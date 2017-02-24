1 березня Україна стане ближчою до безвізу

Церемонія підписання механізму призупинення безвізового режиму, від якого залежить запровадження безвізу між Україною та ЄС, відбудеться 1 березня.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Церемонія підписання візової лібералізації Грузії та механізму призупинення безвізового режиму відбудеться у Брюсселі 1 березня,
– написав він у своєму Twitter.
Після цього документи будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС, а набудуть чинності вони через 20 днів після публікації.
До слова, зазвичай, ЄС не проводить церемоній підписання візової лібералізації.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада Європейського Союзу затвердить механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами і візову лібералізацію для Грузії 27 лютого.