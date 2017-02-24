1 березня Україна стане ближчою до безвізу

Церемонія підписання механізму призупинення безвізового режиму, від якого залежить запровадження безвізу між Україною та ЄС, відбудеться 1 березня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Церемонія підписання візової лібералізації Грузії та механізму призупинення безвізового режиму відбудеться у Брюсселі 1 березня,

– написав він у своєму Twitter.

The signing ceremony for #Georgia visa lib & the visa free suspension mechanism will take place in Brussels on 1 March. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 лютого 2017 р.

Після цього документи будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС, а набудуть чинності вони через 20 днів після публікації.

До слова, зазвичай, ЄС не проводить церемоній підписання візової лібералізації.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада Європейського Союзу затвердить механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами і візову лібералізацію для Грузії 27 лютого.