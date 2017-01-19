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2016 рік побив температурний рекорд за всю історію спостережень

02:51, сьогодні 1170
2016-й побив температурний рекорд 2015 року
2016-й побив температурний рекорд 2015 року / Getty Images

У 2016 році на Землі було встановлено черговий температурний рекорд, відтак цей рік став найтеплішим за всю історію спостережень.

За даними NASA та британського Метеорологічного управління, глобальні температури перевищили в минулому році показники 2015 року на 0,07 градуса за Цельсієм, передають іноземні ЗМІ.

Зауважимо, що попередній температурний рекорд було встановлено саме у 2015 році.

Крім того, у 2016 році середня температура на Землі була на 0,94 градуса за Цельсієм вищою, ніж у середньому за ХХ століття.

Зазначається, що національні температурні рекорди було зафіксовано минулого року в Індії, Кувейті та Ірані.

Щоправда ці цифри перебувають на межі статистичної похибки, однак NASA зазначає, що за останні роки температурні рекорди було побито тричі, а від початку ХХІ століття щорічний рекорд температури у світі було побито аж п'ять разів: 2005, 2010, 2014, 2015 та 2016 роки.

На думку вчених, певну роль зіграв феномен Ель-Ніньо та незвичайно тепла погода в Арктиці, але основним фактором стали викиди парникових газів в атмосферу.

Ми також спостерігаємо рекордне зниження льодового покриву в Арктиці й Антарктиці. Арктика нагрівається удвічі швидше, ніж в середньому світ. Постійне скорочення морських льодів сприяє зміні клімату та циркуляції океанських вод в інших районах світу. Ми також повинні приділяти увагу потенційному зростанню викидів метану в результаті танення вічної мерзлоти,
– наголосив співробітник Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

Вчені та політики стурбовані тим фактом, що нові дані підтверджують підвищення глобальної температури на 1 градус порівняно з доіндустріальним періодом історії людства, тобто новий показник наближається до межі в 1,5 градуса, який було встановлено Паризькою угодою щодо клімату.

На думку вчених, 2017 рік навряд чи стане найтеплішим за історію спостережень, але майже напевно увійде в число п'яти найтепліших років.

Читайте також: Тенденція до потепління триває – прогноз погоди на весь 2017 рік

Теги: дослідження наука NASA Погода Рекорди LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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