20 років потому: що сталось із головними героями "Баффі – переможниця вампірів"

10 березня 1997 року у свій вийшла перша серія культового серіалу "Баффі – переможниця вампірів".

Американський молодіжний серіал тоді захопив весь світ, а головні герої стали улюбленцями мільйонів. Портал ВВС вирішили згадати, як змінились зірки фільму за 20 років.

До прикладу, Сара Мішель Ґеллар знялась ще в кількох серіалах після "Баффі". Також вона також створила мережу органічних кондитерських та вийшла заміж. Зараз вони виховують двох дітей.

Happy birthday @realfreddieprinze "the happiest people don't have the best of everything, they just make the best of everything" Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar) Мар 8 2017 в 9:46 PST

Девід Бореаназ після ролі Ангела в серіалі не зміг піднятись вище. Він ще знявся у кримінально-комедійному серіалі "Кістки" та продюсував кілька фільмів.

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Елісон Ганніган після успіху в "Баффі" також стала зіркою телесеріалу "Як я зустрів твою маму". У неї двоє дітей із Алексіс Денісоф.