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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

20 років потому: що сталось із головними героями "Баффі – переможниця вампірів"

15:22, сьогодні 1564 Читать новость на русском
Баффі – переможниця вампірів
Баффі – переможниця вампірів / kino-teatr.ua

10 березня 1997 року у свій вийшла перша серія культового серіалу "Баффі – переможниця вампірів".

Американський молодіжний серіал тоді захопив весь світ, а головні герої стали улюбленцями мільйонів. Портал ВВС вирішили згадати, як змінились зірки фільму за 20 років.

До прикладу, Сара Мішель Ґеллар знялась ще в кількох серіалах після "Баффі". Також вона також створила мережу органічних кондитерських та вийшла заміж. Зараз вони виховують двох дітей.

Девід Бореаназ після ролі Ангела в серіалі не зміг піднятись вище. Він ще знявся у кримінально-комедійному серіалі "Кістки" та продюсував кілька фільмів.

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Елісон Ганніган після успіху в "Баффі" також стала зіркою телесеріалу "Як я зустрів твою маму". У неї двоє дітей із Алексіс Денісоф.

Теги: LifeStyle Кіно
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