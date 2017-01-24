20-річну Заверуху випустили з СІЗО: за неї внесли понад 1,5 мільйона застави

Підозрювану у вбивстві двох правоохоронців Вікторію Заверуху випустили з Лук’янівського Слідчого ізолятору під заставу.

Про це у своєму Facebook написав Євген Карась.

Віта Заверуха сьогодні на волі завдяки піврічній активній кампанії С14, НЦП, інших десятків солідарних людей та благодійному внеску Олексія Тамразова,

– зазначив він.

Як уточнив адвокат Заверухи, сума застави становила 1,6 мільйона гривень, інформує "Еспресо".

Нагадаємо, 4 травня 2015 року у Києві під час переслідування автомобіля людей, які пограбували АЗС, було вбито 2 правоохоронців. Усі підозрювані служили у різних добровольчих батальйонах у зоні АТО. У міліції тоді заявили, що затримані планували теракт 8-9 травня.



Віту Заверуху звинуватили у тому, що вона начебто причетна до нападу на пост ДАІ під Києвом.