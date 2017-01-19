24 канал переходить на новий супутник

У березні телеканал перейде на новий супутник AMOS-3 ізраїльського оператора Space-Communication Ltd. Термін експлуатації супутника AMOS-2, з якого 24 канал почав мовити більше 10 років тому, добіг кінця і незабаром цей супутник припинить свою роботу.

Зараз сигнал каналу є на обох транспондерах паралельно, але вже на початку весни сигнал залишиться лише на новому супутнику. Тож глядачі вже зараз можуть перелаштувати свої супутникові антени на нові параметри: Супутниковий ретранслятор – "АМОS-3"

Орбітальна позиція – 4° зах. д.

Частота прийому – 11175 МГц

Поляризація – горизонтальна (H)

Символьна швидкість (S/R) – 30000 К симв./сек.

Коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 3/4 Супутник AMOS-3 на сьогодні є найновішим і найсучаснішим, з нього також мовитимуть канали СТБ, ICTV, Новий канал, M1, M2, QTV. Детальна інструкція, як самостійно налаштувати супутник, тут.

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