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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 25 років потому: 7 явищ пострадянської епохи за версією USA Today
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

25 років потому: 7 явищ пострадянської епохи за версією USA Today

16:55, сьогодні 891 Читать новость на русском
25 років тому розпався СРСР
25 років тому розпався СРСР / GitHub

25 років тому СРСР розвалився. Відповідно і політичні системи, і економіка, і культура , і військові відносини колишніх союзних республік зазнали різних перетворень.

Американське видання USA Today виділило сім "ударних хвиль" від розпаду Радянського Союзу.

1. Зростає розрив у рівні добробуту.

Після 74 років авторитарного комуністичного правління, Росія є країною з одним із найвищих показників нерівності, за даними доповіді Credit Suisse про добробут у світі за 2016 рік: 75% її надбання контролює 1% найбагатших громадян,
– йдеться у статті.

2. Болючі зміни.

Проблемою був не розпад Радянського Союзу, – вважає екс-посол США в Росії Майкл Макфол, – проблемою була економічна розруха. Вона призвела до депресії в економіці, яка була набагато важчою, ніж те, що пережили США в 1930-і.

3. Прибалтика спрямована на Захід.

4. Сателіти відсторонюються від Росії.

5. Репресії в країнах колишнього СРСР тривають.

6. Російська демократія в'яне.

Путін вважає, що держава апріорі є легітимною,
зазначає Алекс Климент, російський фахівець з агентства оцінки політичного ризику Eurasia Group.

7. Росія зближується з Трампом.

Автор нагадує про хакерські атаки, в яких США звинувачують Росію, і про їх майбутнє розслідування.

Яким би не був результат цього розслідування, Росія і Трамп, здається, знаходяться на шляху до дружби і міжнародного співробітництва, що було неможливим після того, як Росія захопила Крим у 2014 році,
йдеться в статті.

Теги: Політика СРСР Історія
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