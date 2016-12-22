25 років потому: 7 явищ пострадянської епохи за версією USA Today

25 років тому СРСР розвалився. Відповідно і політичні системи, і економіка, і культура , і військові відносини колишніх союзних республік зазнали різних перетворень.

Американське видання USA Today виділило сім "ударних хвиль" від розпаду Радянського Союзу.

1. Зростає розрив у рівні добробуту.

Після 74 років авторитарного комуністичного правління, Росія є країною з одним із найвищих показників нерівності, за даними доповіді Credit Suisse про добробут у світі за 2016 рік: 75% її надбання контролює 1% найбагатших громадян,

– йдеться у статті.

2. Болючі зміни.

Проблемою був не розпад Радянського Союзу, – вважає екс-посол США в Росії Майкл Макфол, – проблемою була економічна розруха. Вона призвела до депресії в економіці, яка була набагато важчою, ніж те, що пережили США в 1930-і.

3. Прибалтика спрямована на Захід.

4. Сателіти відсторонюються від Росії.

5. Репресії в країнах колишнього СРСР тривають.

6. Російська демократія в'яне.

Путін вважає, що держава апріорі є легітимною,

– зазначає Алекс Климент, російський фахівець з агентства оцінки політичного ризику Eurasia Group.

7. Росія зближується з Трампом.

Автор нагадує про хакерські атаки, в яких США звинувачують Росію, і про їх майбутнє розслідування.

Яким би не був результат цього розслідування, Росія і Трамп, здається, знаходяться на шляху до дружби і міжнародного співробітництва, що було неможливим після того, як Росія захопила Крим у 2014 році,

– йдеться в статті.