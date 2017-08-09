29 мирних жителів загинуло внаслідок атаки сил США на столицю "Ісламської держави"

Очолювана США міжнародна коаліція завдала авіаудару по сирійському місті Ракка, внаслідок чого загинуло 29 мирних жителів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Серед загиблих є 14 дітей і сім'я, яка покинула спустошену Пальміру.

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У коаліції поки ніяк не прокоментували цей інцидент.

До слова, джихадисти "Ісламської держави" вважають Ракку своєю сирійською столицею.