2 роки назад терористи розстріляли редакцію "Шарлі Ебдо"

7 січня зранку до редакції французького сатиричного видання "Шарлі Ебдо" увірвались озброєні нападники і влаштували кривий теракт.

До офісу редакції сатиричного журналу "Шарлі Ебдо" вриваються 2 озброєних терористів. Вогонь відкривають французькі піддані брати Саїд та Шериф Куаші і за кілька митей безжально розстрілюють 12 людей. Ще стільком же завдають поранень.

Напередодні трагічних роковин біля вже колишньої будівлі редакції зібрались парижани. Серед них - мер столиці Анн Ідальго та міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ле Ру. Шану загиблим віддають хвилиною мовчання.

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На пошуки терористів спецслужбам знадобилося 2 дні. Під час перестрілки їх убили. Відповідальність за жахливий теракт на себе взяло терористичне угруповання Аль-Каїда. Напад пов'язують із гострими карикатурами Charlie Hebdo.

Зокрема – на лідера іншого терористичного угруповання "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.Сатиричний малюнок з'явився на шпальтах видання незадовго до кривавих подій. Ще раніше у "Шарлі Ебдо" опублікували карикатуру на ісламського пророка Мухаммеда. І цим розгнівали мусульманську спільноту.

Після січневих атак журнал не змінив своєї політики і продовжив публікувати гострі карикатури. У тому ж 2015 році журналісти "Шарлі Ебдо" висміяли неспроможність європейців подолати кризу мігрантів.

На карикатурі зобразили сирійського хлопчика, тіло якого викинуло на берег Туреччини. А минулого року збурили Італію сатирою на землетрус в Аматріче. Жертв стихії зобразили у вигляді страв італійської кухні. І вкотре опинились під шквалом нищівної критики.