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30 тисяч черкащан підтримали акцію "Кобзареві – світове визнання"

Нова тема 18:49, сьогодні 70 Читать новость на русском

Мешканці Черкащини хочуть надати Шевченківським місцям статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На підтримку ініціативи зібрано вже понад 30 тисяч підписів. Їх передали віце-прем'єр-міністру – В'ячеславу Кириленку під час урочистостей з нагоди 156-ї річниці від дня перепоховання праху Кобзаря на Чернечій горі.

"Хотів би подякувати організатору цієї акції – черкаському бізнесмену, благодійнику, меценату – Олегу Володимировичу Васецькому, який взяв це на прапори і ми будемо зараз робити все, щоб ця ініціатива знайшла своє логічне завершення", – сказав народний депутат України Владислав Голуб.

Урочистості розпочалися службою в Успенському соборі, потім колона пройшла до могили Кобзаря. Учасники ходи впевнені, що поважний статус світової спадщини позитивно вплине не лише на Шевченківські місця, а й на розвиток усього регіону.

"Мені здається, що зміни будуть досить приємні і для нас, і для Канівщини, Тарасової гори", – впевнена місцева жителька, учасниця ходи Оксана.

"Збережеться ландшафт, ці території і пам'ятки, які є тут. Буде вивчатися ця історія, буде більше людей приїжджати", – зазначила місцева жителька та учасниця ходи Тетяна Кужим.

Аби отримати статус всесвітньої спадщини урядовці мають звернутися до Штаб-Квартири ЮНЕСКО в Парижі. Ініціатори впевнені, процес буде тривалим і складним, проте результат того вартий.

Теги: Черкаси Тарас Шевченко ЮНЕСКО
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