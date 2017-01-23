31-річний український велогонщик помер від серцевого нападу

Український велогонщик Дмитро Грабовський помер в Ізраїлі від серцевого нападу. Спортсмену було лише 31 рік.

Про це повідомив його друг, російський велогонщик Юрій Левінзон.

"Я не знаю, як таке може бути ... Дмитро Грабовський помер від серцевого нападу", – написав спортсмен.

Довідка. Дмитро Грабовський – український велогонщик, родом із Сімферополя. Він став чемпіоном Європи-2002 у командному переслідуванні і скретчі. Також Дмитро Грабовський був багаторазовим призером юніорських і молодіжних чемпіонатів світу та Європи.



У 2007 році велогонщик травмував спину під час ДТП, що завадило йому продовжувати спортивну кар'єру. Останнім роками велогонщик жив зі сім'єю в Ізраїлі і продовжував тренування.