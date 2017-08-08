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33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви

14:00, сьогодні 9 Читать новость на русском
33 поради з кібербезпеки
33 поради з кібербезпеки / 24 Канал

Інтернет, комп'ютерні технології, онлайн-покупки, інтернет-платежі та навіть мережне спілкування – вже давно частина нашого життя. Але там, де є неуважні, недбалі та просто невігласи – широке поле для діяльності аферистів. Напевне, окремі з нижчевказаних порад ви давно знаєте, тільки не користуєтесь. А варто. Нехай цей спецпроект стане таким собі вузликом на довгу кібербезпечну пам'ять.

Про найпоширеніші види кібершахрайств та як не стати жервтами злочинців – читайте у нашому спецпроекті "33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви".

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Інтернет хакери Хакерська атака Статті Публікації Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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