4-6 серпня в Україні вперше стартує фестиваль Mama Africa Fest

Головна концепція програми – це африканські учасники, носії культури, які можуть презентувати Африку як традиційну, так і сучасну.

Організатори хочуть підняти тему співтворчості та комунікації африканців із українцями, адже Африка ближче, ніж нам здається, тому цікаві спільні проекти, де поєднуються стилі, мови та культура.

Ось ті, хто представлять Африку на фестивальних сценах через музику та задовольнять будь-які меломанські смаки:

• Мирослав Кувалдін, лідер гурту "The ВЙО" ведучий на сцені фестивалю;

• Very the Jerry, hip-hop вечірка з Нігерії;

• Гурт Le Cour, афро-український фанк;

• King Kwa Zulu, бітбокс із ПАР;

• Kemi Oke, учасниця "Голосу країни" з Нігерії;

• Сандра Самбо, танцівниця та вокалістка "Сальто Назад", художниця з Мозамбіку;

• Шоу Alfa Alfa з Уганди;

• Цирковий перформанс від фокусника Селе, Кот д’Івуар.

Оскільки фестиваль мультидисциплінарний, то напрямків у програмі та фестивальних локацій буде багато.

Тож на гостей також чекають: театральні вистави, документальні фільми з дискусіями за участю африканських послів та представників різних країн "чорного" континенту, показ африканської моди, майстер-класи з танців, барабанне коло, матч із футболу та ін.

Окремою локацією та розвагою буде африканський ярмарок. Там буде африканська їжа різних країн, від екзотичних дегустацій сарани чи змій до ефіопської кави та марокканського чаю. Дівчата будуть плести бажаючим косички, малювати руки хною, гратимуть у доміно та гадатимуть на картах Таро. Також кожен зможе вбратися в традиційний одяг країн та народів Африки.

Фестиваль "Мама Африка" відбудеться 4-6 серпня у мистецькому хуторі "Обирок".

"Мама Африка" запрошує всіх долучитися до інтернаціональної команди волонтерів. Контактна адреса: [email protected]