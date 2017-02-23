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3 міфи про здоровий сніданок

06:23, сьогодні 303 Читать новость на русском
Міфи про сніданок
Міфи про сніданок / diletant.media

Багато хто ігнорує ранковий прийом їжі через відсутність апетиту, а хтось твердо впевнений в тому, що з ранку можна їсти все, що завгодно.

Портал Ivona розвіяв деякі популярні міфи про сніданок.

Калорійний сніданок

Для того, щоб довго не відчувати почуття голоду, дехто споживає зранку перше, друге і десерт. Однак навантажувати організм великою кількістю їжі з самого ранку не варто. Це може стати причиною внутрішнього дискомфорту і привести до сонливості.

Найпростіше захопити з собою перекус і до обіду побалувати себе фруктом або горіхами, але не переїдати з самого ранку.

Побільше кави

Для багатьох чашка кави зранку – це справжній ритуал.

Однак пити цей напій на голодний шлунок не рекомендується. Кава підвищує кислотність шлунка і це надалі може стати причиною гастриту, печії та інших проблем з травним трактом.

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Вживання фруктів

Якщо ви віддаєте перевагу на сніданок свіжим фруктам, то потрібно подбати про додаткові жири, інакше організм не насититися через низький вміст калорій.

Окрім цього, кислі фрукти і ягоди тільки сприяють розпалюванню апетиту.

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle
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