3 продукти, які майже всі вживають неправильно

Кожен продукт потребує правильного приготування, щоб наситити організм корисними речовинами.

Портал Terrawoman розкриває секрети трьох продуктів, які є майже на кожній кухні.

Броколі

У броколі містяться речовини, які вбивають ракові клітини. Але при варіння частина корисних елементів безповоротно зникає. Тому ніякого варіння, тушкування і запікання. Цей овоч потрібно готували лише на пару.

Чорний чай з молоком

Не додавайте до чорного чаю жирне молоко. Як показують дослідження, катехіни чаю, які корисні для серцево-судинної системи, втрачають свою активність через контакт з молочним білком.

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Помідори

Усі знають, що в помідорах міститься лікопин – антиоксидант, який дуже корисний для профілактики атеросклерозу і захисту судин від руйнування. Але щоб отримати його в максимальній кількості, томати треба зварити, посмажити або запекти.