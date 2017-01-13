45 років тому у Радянському союзі КДБ розпочав операцію під назвою "Блок"

Спецслужби арештовувати, катували та відправляли на каторгу шістдесятників. Тоді жертвами системи стала майже вся українська інтелігенція – поети, письменники, художники.

Рух "шістдесятників" зародився у часи так званої "Хрущовської відлиги". Майже у всіх українських містах утворились клуби творчої молоді.

Один із перших дисидентів – Василь Стус. Його сестра Марія згадує, що одразу після відкриття пам'ятника Шевченку брат разом зі своїм студентським другом Іваном Принцевським потрапив під нагляд КДБістів.

Таких як Василь Стус кожного дня в Україні ставало все більше. Молода інтелігенція припиняла боятись радянську владу і в своїх "самвидавах" активно підтримувала українську культуру.

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Протягом 1971 року працівники КДБ активно збирали інформацію про учасників дисидентського руху. А в січні 1972 року операція "Блок" вступила в активну фазу. Було затримано бельгійського туриста з копіями тогочасної української літератури.

КДБісти в матеріалах справи писали, що дисиденти антирадянські і націоналістично налаштовані громадяни. Від адвокатських порад покаятись вони категорично відмовляються.

Ті, кого відправляли на каторгу, все одно не втрачали своєї національної ідентичності. В музеї шістдесятників збереглись унікальні речі з таборів Мордовії та Сибіру. Операція "Блок" тривала майже 10 років.

За цей час сотні українських митців були арештовані або закатовані. Були ті, хто не витримали тиску і свідчили проти побратимів. Проте абсолютну більшість такі обставини того часу лише зміцнили, а ряди шістдесятників ширилися.