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49-річна Кайлі Міноуг показала фігуру у купальнику: фото

18:29, сьогодні 302 Читать новость на русском
Кайлі Міноуг показала підкачану фігуру
Кайлі Міноуг показала підкачану фігуру / Фото з Іnstagram

Відома австралійська співачка Кайлі Міноуг потішила прихильників новим гарячим фото.

49-річна зірка виклала в Instagram знімок біля басейну. На фото Кайлі позує у чорному спокусливому купальнику.

"Привіт, любі! Привіт, червень!" – підписала фото Міноуг.

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Hi #Lovers. Hi June!!! #kyliecalendar

Допис, поширений Kylie Minogue (@kylieminogue)

За кілька години фото зібрала понад 24 тисячі лайків.

Теги: Голлівуд LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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