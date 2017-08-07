4 людини загинули внаслідок урагану в Італії

В Італії під час сильної грози та шквалів вітру загинули щонайменше 4 людини. Ще двох вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

Один чоловік, бельгієць, загинув у області Фріулі-Венеція-Джулія. Внаслідок шквалу вітру на намет чоловіка впало дерево. Супутники загиблого залишилися живими.

Також дерево впало на чоловіка в області Венето. Постраждалого відразу відправили до лікарні. Однак медикам не вдалося його врятувати.

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В Трентіно-Альто-Адідже блискавка вдарила в 47-річного чоловіка, який загинув на місці. Четвертою жертвою негоди стала 24-річна дівчина. В північній області Ломбардія її змив потім зі стежки, внаслідок чого дівчина впала з висоти кількох метрів.

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники шукають 66-річного чоловіка провінції Удіне. Також у озері Гарда шукають чоловіка, чий найнятий човен перекинувся під час негоди.