4 серія 7 сезону "Гри престолів" стала найпопулярнішою за історію серіалу

Творцям "Гри престолів" не завадило похизуватись новим рекордом переглядів 4 серії серіалу "Трофеї війни" навіть після злиття її в мережу за декілька днів до прем’єри. Тому за офіційною статистикою четвертий епізод одночасно переглянуло 10,2 мільйона чоловік.

Про це розповіли на каналі Vulture.

До цього найпопулярнішою серією був перший епізод 7 сезону, який переглянуло 10,1 мільйона чоловік. Проте такі підрахунки не враховують цифрові і кабельні платформи каналу – HBO Go і HBO Now, а також нелегальні онлайн-кінотеатри і роздачі на торрент-трекерах.

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Проте число в 10,2 мільйона глядачів може зрости вдвічі, якщо врахувати глядачів, які дивляться серіали не в прямому ефірі або вважають за краще дивитися сезон цілком, коли вийдуть всі серії.

Нагадаємо, що четверту серію сьомого сезону "Гри престолів" злили у мережу за два дні до прем'єри, яка відбулась 6 серпня. Хакерам також вдалося вкрасти кілька фрагментів з інших серій, а також особисті дані співробітників, листування та номери телефонів акторів. За це вони зловмисники вимагали від HBO викуп в розмірі 6 мільйонів доларів, тому що в іншому випадку вони продовжать публікувати дані.