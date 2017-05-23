4G став ближчим: скасовано ще кілька бар'єрів

Санітарні паспорти для базових станцій мобільних операторів та провайдерів телекомунікацій, які необхідно було отримувати при їхньому будівництві і модернізації, від сьогодні скасовано наказом Міністерства охорони здоров'я .

З такою ініціативою раніше виступили експерти BRDO спільно з Мінохорони здоров’я, Мінекономіки, Мінюстом, ДРС та асоціацією "Телас".

Це на 1 місяць скоротить термін будівництва і введення в експлуатацію станцій та дасть змогу бізнесу економити 5 500 грн на кожному санітарному паспорті,

— зауважив керівник сектору "ІТ і Телеком" BRDO Олександр Кубраков.

Експерт додав, що у місті-мільйоннику один мобільний оператор встановлює до 2 500 станцій, витрачаючи на санітарні паспорти в середньому 13,7 млн грн. На думку експерта таке рішення сприятиме покращенню рівня мобільного зв’язку для користувачів та наблизить розгортання 4G мережі в Україні.

Сьогодні також скасовано ще одну з перешкод для впровадження 4G, а саме: адаптовано до європейских показників норми електромагнітного випромінювання. Ці норми не переглядались з 1996 року та були реальним бар'єром до впровадження 4G в Україні, адже чим менша потужність базової станції, тим більше їх потрібно для покриття однієї і тієї ж території.

Читайте також: В Україні може з'явитися новий мобільний оператор зі світовим ім'ям