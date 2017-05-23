19:51
23 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінград. Няша-перевіряша
Вєсті Кремля
22:31, 22 травня
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, сьогодні
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Випуск новин за 18:00: Ситуація в зоні АТО. Зняття депутатської недоторканості
Випуск новин
18:44, сьогодні
Про вбивство Шеремета, конфлікт правоохоронних органів та реформи, – екс-заступник голови СБУ
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:56, 17 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

4G став ближчим: скасовано ще кілька бар'єрів

17:36, сьогодні 1735 Читать новость на русском
Стандарт 4G все ближче
Стандарт 4G все ближче / android-tip.com

Санітарні паспорти для базових станцій мобільних операторів та провайдерів телекомунікацій, які необхідно було отримувати при їхньому будівництві і модернізації, від сьогодні скасовано наказом Міністерства охорони здоров'я .

З такою ініціативою раніше виступили експерти BRDO спільно з Мінохорони здоров’я, Мінекономіки, Мінюстом, ДРС та асоціацією "Телас".

Це на 1 місяць скоротить термін будівництва і введення в експлуатацію станцій та дасть змогу бізнесу економити 5 500 грн на кожному санітарному паспорті,
зауважив керівник сектору "ІТ і Телеком" BRDO Олександр Кубраков.

Експерт додав, що у місті-мільйоннику один мобільний оператор встановлює до 2 500 станцій, витрачаючи на санітарні паспорти в середньому 13,7 млн грн. На думку експерта таке рішення сприятиме покращенню рівня мобільного зв’язку для користувачів та наблизить розгортання 4G мережі в Україні.

Сьогодні також скасовано ще одну з перешкод для впровадження 4G, а саме: адаптовано до європейских показників норми електромагнітного випромінювання. Ці норми не переглядались з 1996 року та були реальним бар'єром до впровадження 4G в Україні, адже чим менша потужність базової станції, тим більше їх потрібно для покриття однієї і тієї ж території.

Читайте також: В Україні може з'явитися новий мобільний оператор зі світовим ім'ям

Теги: Україна Політика Інформаційні технології Інтернет мобільні пристрої Законодавство
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів
сьогодні, 19:02 Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів
Яніна Ткачук 313
Коли завершаться теракти в Європі
сьогодні, 18:33 Коли завершаться теракти в Європі
Микола Давидюк 409
сьогодні, 18:23 "Вконтакте" та "Одноклассники" як поле вербування нової агентури російської розвідки
Тарас Березовець 272
Про квоти на мовлення: це хороша новина
сьогодні, 17:01 Про квоти на мовлення: це хороша новина
Віталій Бала 636
Чому рішення про блокування російських сайтів є суперечливим
сьогодні, 16:00 Чому рішення про блокування російських сайтів є суперечливим
Денис Бігус 516
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У Луценка зізнались, що шукали на "вертолітному майданчику Януковича"
 1 березня , 20:25
Україна застосувала антидемпінгові заходи до російського шоколаду
20 травня , 16:46
Give me fire: у Харкові запустили курси вибухотехніків Нацполіції
11 квітня , 20:39
Обстріляна Авдіївка досі залишається без світла
 31 березня , 08:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук