Чотирилапого героя АТО розшукують у Львові

У Львові шукають зниклого собаку-героя, який два роки був у в АТО та допомагав своєму власнику рятувати поранених.

Про це пише видання dyvys.info. Собаку звати Лорд. Його власник – парамедик Першої медичної роти ім. Пирогова Нацгвардії. На фронті пес разом із своїм власником допомагав рятувати поранених з поля бою, виносити загиблих. Собака зник в районі вулиці Замарстинівської у Львові ще у січні. У Facebook навіть створили групу для пошуку пса. Читайте також: Ченці з монастиря підібрали бездомного пса і зробили його "монахом"