500 спеціально створених фірм за часів Януковича виводили кошти в район Сінгапуру й Кіпру

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Генпрокурор Юрій Луценко розповів про схеми, якими користувався Янукович, виводячи державні кошти з України.
Про це він розповів в ефірі 24 Каналу. "Слідство встановило й це зафіксовано судом. За часів Януковича було створено близько 500 фірм, які виводили кошти з України. Вони їх виводили в район Сінгапуру, Гонконгу, де заплутували сліди. далі ці потоки йшли на Кіпр і Латвію. А звідти маловідомі офшорні компанії купували облігації державної внутрішньої позики під 9% річних у валюті", – розповів він.
Далі ж ці кошти просто множились під відсоток.
Кількість таких облігацій – 1,5 мільярда доларів. Облігації, які зберігалися в "Ощадбанку" й інших банках, нараховували процент. І поступово вартість облігацій плюс відсотки накопичувалася в грошовому вимірі. Купивши ці облігації на 1 мільярд, через рік-два-три ви отримуєте 1 мільярд плюс відсотки в грошовому вигляді. На рахунках в державному ощадбанку, на момент арешту Януковича в 2015 році, знаходилися на рахунках живі кошти – це 1 мільярд 100 мільйонів у грошовому еквіваленті,
– додав він.
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