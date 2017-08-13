50-річна Сальма Гайєк розповіла про старіння та щастя і знялась в елегантному фотосеті

Мексикано-американська актриса Сальма Гайєк щоразу дивує своїх шанувальників новими фотоісторіями та відвертими інтерв’ю. Цього разу вона вирішила поділитись думками про старіння, амбіції та щастя для журналу The Edit.

В інтерв'ю Гайєк розповіла, що її чоловік з колегами проводить багато досліджень щодо того, як надихати жінок і розкривати їх внутрішню силу. Декілька подробиць вона розповіла і журналістам.

Жінки працюють більше, ніж чоловіки, і вони більш вимогливі до себе. У них завжди залишається те почуття, немов вони роблять недостатньо і тому вони не часто наважуються просити більшу зарплату або кращу посаду,

– зазначила актриса.

Сальма зізналась, що вона завжди прагнула розкішного життя, але при цьому хотіла залишатися хорошою людиною і зберегти власні принципи. Проте єдиного, чого їй не вистачає сповна – так це самодисципліни.

Читайте також: 50-річна Сальма Гайєк показала чудову фігуру у сміливих образах: фото

"Іноді я кажу собі: "Мені вже 50 років, чому я повинна добре виглядати? У мене вже є чоловік." Але потім, я розумію, що не хочу втратити цього чоловіка. Я постійно гублю свої окуляри і це мене ще більше дратує. Погіршення зору – це головний мінус старіння", – поділилася актриса, яка знялась у більше ніж 30-ти фільмах.

В підсумку зірка розповіла, що для неї є справжнім щастям.

"Щастя не приходить від задоволення хорошою кар'єрою, воно приходить від гордості за правильно зроблений вибір", – підсумувала Сальма Гайєк.

Автором вишуканої фотоісторії став фотограф Ніко Бустос.

Додамо, нещодавно Сальма опублікувала фото в Instagram, де вона позує оголеною перед дзеркалом.