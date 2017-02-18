50-річна Ніколь Кідман розповіла про заручини з відомим співаком

Австралійська акторка Ніколь Кідман розповіла, як прийняла пропозицію руки і серця від співака Ленні Кравіца.

Щоправда, в інтерв'ю журналу The EDIT Кідман зізналась, що це було давно.

Вона згадала про співпрацю з донькою Кравіца Зої у фільмі "Велика маленька брехня".

Ну, я знаю Зої, тому що я була заручена з її батьком. Я люблю Ленні. Він чудовий хлопець,

– сказала Кідман.

Знаменитості, які є майже однолітками (Кравіц на 2 роки старший від Кідман) почали зустрічатися на початку 2000-х років, після того, як Ніколь розлучилася із актором Томом Крузом.

Попри те, що акторка прийняла пропозицію співака у 2005-му вони розійшлися.

Проте, колишні коханці залишилися друзями. І Кравіц й Кідман частенько підтримують одне одного на світських заходах.

Зараз Ніколь Кідман заміжня за музикантом Кітом Урбаном.

Дивіться також: Ніколь Кідман з'явилась у спокусливому сеті фотографа з українським корінням