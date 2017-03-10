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56-річна модель стала обличчям відомого бренду білизни: неймовірні фото

21:02, сьогодні 3054 Читать новость на русском

Шотландка Мерсі Брюер знялась в рекламній кампанії відомого бренду білизни Lonely Lingerie.

Модель позувала у розкішній білизні перед фотографом Гаррі Вер, який зумів підкреслити усі достоїнства жінки, передає Еlle.

Дизайнер бренду Хелен Морріс заявила, що поява на рекламних постерах моделі у віці зможе розширити "людський візуальний лексикон".

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"Я вірю, що ми живемо в той момент, коли краса дорослих жінок може стати вражаючим відкриттям", – вважає дизайнер.

Мерсі Брюер працює моделлю вже понад 30 років. Однак піком її слави вважають 80-ті роки минулого століття.

Теги: LifeStyle Фотоновини
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