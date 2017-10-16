59-річна Мішель Пфайффер вразила сяючим виглядом в елегантному фотосеті
Голлівудська актриса Мішель Пфайффер, яка весною повідомила про закінчення творчої перерви та повернення в кіно, постала в чорно-білій фотосесії та стала обличчям модного журналу.
Про це пишуть на The Edit.
Автором фотоісторії став фешн-фотограф Бьорн Йоосс, який зробив актрисі ряд світлин, які справді підкреслюють природну красу актриси.
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Для зйомок актрисі запропонували елегантний образ: довгу білу приталену сукню і пальто від Ulla Johnson, доповнене прикрасами Chiopard, а легкий макіяж та розпущене кучеряве волосся лише доповнювало ідеальний образ.
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