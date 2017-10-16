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59-річна Мішель Пфайффер вразила сяючим виглядом в елегантному фотосеті

15:47, сьогодні 1417 Читать новость на русском
Мішель Пфайффер
Мішель Пфайффер / www.net-a-porter.com

Голлівудська актриса Мішель Пфайффер, яка весною повідомила про закінчення творчої перерви та повернення в кіно, постала в чорно-білій фотосесії та стала обличчям модного журналу.

Про це пишуть на The Edit.

Автором фотоісторії став фешн-фотограф Бьорн Йоосс, який зробив актрисі ряд світлин, які справді підкреслюють природну красу актриси.

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Для зйомок актрисі запропонували елегантний образ: довгу білу приталену сукню і пальто від Ulla Johnson, доповнене прикрасами Chiopard, а легкий макіяж та розпущене кучеряве волосся лише доповнювало ідеальний образ.

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Теги: LifeStyle Голлівуд мода
Джерело: 24 Канал
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