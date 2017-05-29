5 червня має бути останньою датою перебування Балчуна на пості голови "Укрзалізниці", – міністр

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Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун може залишити цю посаду незабаром.
Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу Україна.
За словами Омеляна, 5 червня у Балчуна закінчується термін контракту. Згідно очікуванням міністра, нинішній голова "Укрзалізниці" повинен піти у зв'язку з тим, що не виправдав очікувань.
"Ви знаєте, у мене особливих захоплень не було, у мене був кредит довіри, який він (Балчун, – ред.) дуже швидко вичерпав протягом місяця. Був розгляд питання ситуації "Укрзалізниці" на транспортному профільному комітеті Верховної Ради. Дискусія була дуже гострою. Я висловив своє категоричне незадоволення результатами роботи. І я сподіваюся, це буде враховано, зокрема, Кабінетом міністрів. 5 червня закінчується контракт. Я думаю, що він повинен бути останньою датою перебування його на цій посаді", – заявив Омелян.
Як нещодавно повідомив сам Балчун у пресі, у разі непродовження контракту "вершки від реформування УЗ збере інший керівник", у зв'язку з тим, що "часто той, хто бере на себе цю роботу, не зможе залишитися в компанії до того моменту, коли з’явиться результат.
Нагадаємо, на посаду голови правління "Укрзалізниці" претендував 31 кандидат, але переміг поляк Войцех Балчун. 20 квітня 2016 р. Кабмін затвердив його на цю посаду. Новому керівнику "Укрзалізниці" призначили зарплату в 463 тисяч гривень.