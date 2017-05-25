5 червня НАТО офіційно поповниться новим членом

29-м членом Північноатлантичного Альянсу стане Чорногорія.

Офіційний вступ країни у НАТО відбудеться 5 червня.

Про це пишуть західні ЗМІ з посиланням на штаб-квартиру альянсу в Брюсселі, де в четвер має відбутися саміт НАТО, в якому бере участь й президент США Дональд Трамп, інформує "Інтерфакс-Україна".

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсував, що в Альянсі чекають формального вступу Чорногорії на початку червня.

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На саміті НАТО 25 травня у Брюсселі заплановане обговорення питання, що стосується України.

Нагадаємо, ще 19 травня 2016-го року країни НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії до альянсу. На таке рішення вкрай негативно відреагували у Москві.