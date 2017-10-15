5 ідеальних сніданків для хорошого початку дня: рецепти від шеф-кухаря

Смачна їжа – це, в першу чергу, повага до себе. А наявність сніданку – турбота про своє фізичне і емоційне здоров'я. Саме так вважає відомий український кулінар Євген Клопотенко, який до кожного прийому їжі ставиться по-особливому і ненавидить одноманітність.

У блозі для НВ кулінар розкрив секрети ідеального сніданку та навів кілька рецептів, які ви з легкістю зможете приготувати вдома. Євген Клопотенко вважає, що сніданок повинен бути ситним, смачним і завжди різним.

"Вважаю, що день потрібно починати з величезною порції задоволення. Сніданок – це щось особливе і дуже інтимне. Кожен вибирає сніданок собі під настрій і, я б сказав, під характер", – наголошує він.

Секрет найсмачнішого сніданку полягає в тому, що вам потрібно прислухатись до себе і готувати те, що ви любите. Наприклад, якщо ви не можете жите без бутербродів з чаєм – готуйте їх, але змініть підхід і зробіть звичайну страву ще смачнішою та цікавішою.

"Приготуйте хрусткі тости, намажте на них повітряне печінковий парфе з апельсином і заваріть чай з ваніллю або гвоздикою. Все, вам буде нереально смачно. Також на гарячий хліб можна намазати пасту з фети з ароматною зеленню або покласти моцарелу, а зверху – томатну сальсу. Варіантів, насправді, набагато більше, ніж ви думаєте", – додає Клопотенко.

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Гранола

Інгредієнти на 4-6 порцій:

- 1 стакан вівсяних пластівців

- 2 ст. л. меду

- 1 ст. л. соняшникової олії

- насіння, родзинки, журавлина за смаком



Рецепт граноли від Євгена Клопотенко

Приготування:

1. Змішайте всі інгредієнти.

2. Викладіть вівсяну масу на деко, застелене пергаментом.

3. Розподіліть гранолу рівномірним тонким шаром по всьому листу.

4. Поставте деко на 2 години в духовку, розігріту до 150С. Дістаньте гранолу, перемішайте і дайте охолонути, поки вона не затвердіє.

Порада: кожні 20 хвилин гранолу потрібно помішувати, щоб вона не пригоріла. Також, в залежності від духовки, потрібно контролювати час приготування, так як часто духовка може видавати неправильну температуру.

Французький омлет

Інгредієнти на 1 порцію:

- 2 яйця

- масло вершкове (для смаження) за смаком

- петрушка за смаком

сіль за смаком



Рецепт французького омлету від Євгена Клопотенко

Приготування:

1. Збийте яйця виделкою в глибокій посуді до однорідності. Не слід солити яйця відразу – сіль змінює молекулярну структуру яєць, якщо посолити відразу, омлет вийде менш ніжним.

2. Розтопіть на сковороді вершкове масло.

3. Вилийте на розпечену сковорідку яєчну суміш, почекайте 5 секунд, щоб яйця злегка "схопилися".

4. Потрусіть сковорідкою вперед-назад і активно мішайте омлет виделкою, щоб яйця швидше загусли.

5. Омлет повинен знизу загуснути, а зверху залишитися рідким – трусіть сковороду, щоб змістити його до протилежного від себе бортику.

6. Накрийте сковорідку тарілкою і, перевернувши, одним рухом перекладіть на тарілку омлет. За допомогою паперового рушника надайте омлету форму.

7. Посипте омлет рубаною петрушкою (або іншою зеленню за смаком). Посоліть і подавайте до столу.

Печіночне парфе з апельсином

Інгредієнти на 4-6 порцій:

- 500 г яловичої печінки

- 0.5 л молока

- 0.5 л води

- 1 шт. цибулі шалот

- 1 зубчик часнику

- 3 ст. л. червоного вина

- 5 штук. яєць

- 2 шт. моркви (відвареної)

- 1 яблуко (печене)

- 300 г вершкового масла

- щіпка кориці

- 1 гілочка чебрецю

- сік і цедра половини апельсина



Рецепт парфе з печінки та апельсину від Євгена Клопотенко

Приготування:

1. Печінку замочіть на 30 хвилин в суміші молока, води і солі. Потім промийте.

2. У маслі розігрійте чебрець, додайте цибулю, часник і вино. Обсмажте.

3. Остиглу суміш, печінку, варену моркву і печене яблуко, сік і цедру подрібніть за допомогою блендера. Посоліть, поперчіть, додайте яйця, розтоплене масло та перемішайте. Вилийте все в форму.

4. Поставте на водяну баню і поставте в нагріту до 150 градусів духовку. Випікайте близько години. Дайте охолонути, потім поставте в холодильник на 1 годину.

5. У масло кімнатної температури додайте корицю, цедру апельсина і подрібнений чебрець, добре перемішайте. Наносьте суміш тонким шаром на остигле парфе.

Кускус з мідіями

"Для мене це ідеальний сніданок, тому що швидко, ситно і смачно. А ще ви можете змінювати кускус на рис, пасту або все, що хочете, і готувати, тим самим різні сніданки. А замість мідій можна взяти, наприклад, якісь овочі. Тільки, прошу, не ігноруйте рукколу і лимонну цедру", – радить Клопотенко.

Інгредієнти на 2 порції:

- 100 г кускусу

- 50 г мідій

- лимонна цедра

- сік половинки лимона

- 1 ст. л. рослинного масла

- 10 г вершкового масла

– сіль, перець за смаком



Рецепт кускусу з мідіями від Євгена Клопотенка

Приготування:

1. Кускус залийте окропом, накрийте кришкою і залиште запарюватися на 5 хвилин.

2. Розморозіть мідії. Розігрійте вершкове масло на сковороді, додайте туди мідії. Смажте 5 хвилин, посоліть і почерчіть.

3. Наприкінці смаження додайте кускус, лимонний сік, цедру, оливкова олію і улюблені спеції.

4. Вимикніть вогонь, накрийте кришкою і дайте постояти пару хвилин. При подачі прикрашайте жменькою руколи або іншою зеленню.

Шакшука

Інгредієнти на 1 порцію:

- 3 яйця

- 2 шт. великих помідор

- 2 зубчики часнику

- 2 цибулини

- 3 ст. л. томатної пасти

- 4 гілочки петрушки

- сіль та перець за смаком



Рецепт шакшука від Євгена Клопотенко

Приготування:

1. Помідори, цибулю і часник дрібно наріжте. Складіть в глибоку сковороду і щедро посипте сіллю, щоб томати пустили сік.

2. Перемішайте і поставте на вогонь. Після того, як суміш закипить, додайте томатну пасту. Пасту потрібно попередньо розвести невеликою кількістю води.

3. Знову доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Тушкуйте, поки соус не загусне.

4. Опуклою стороною ложки зробіть в соусі поглиблення і вбийте в "лунки" яйця. Вбивайте яйця так, щоб жовток повністю занурився в соус, а білок трохи залишився на поверхні.

5. Продовжуйте готувати на маленькому вогні. Як тільки білки трохи схопляться, накрийте кришкою і тушкуйте ще близько 10 хвилин.

6. При подачі щедро посипте перцем і подрібненою петрушкою.

Починайте день смачно!