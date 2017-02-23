5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото

Якщо ви досі думаєте, що млинці – це банально і нудно, то ви помиляєтесь. Кухня – це місце для творчості. Не вірите? Тоді пропонуємо приготувати млинці за одним із наших рецептів. Повірте, байдужим не залишиться ніхто.

Рожеві млинці

Перше, що хочеться відзначити, в цих млинцях – жодної хімії та барвників. Приємний рожевий колір ваших млинцям подарує сік із звичайного буряка. Що важливо, буряк дасть лише колір, жодного присмаку чи запаху буряка млинці не міститимуть. Такі млинці обов’язково сподобаються дітлахам.

Тісто для млинців (на 3 порції)

Інгредієнти:

- молоко (300 мл)

- 2 яйця

- борошно (200-250 гр)

- 1 ст. ложка олії

- цукор (2 ст. ложки)

- дрібка солі

- сік з буряка

Приготування:

1. Збийте яйця в пишну піну. Краще це робити за допомогою міксеру. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.

2. Додайте до збитих яєць тепле молоко та перемішайте. Натріть буряк та вичавіть з нього сік. Додайте сік до суміші. Чим більше соку – тим насиченішим буде рожевий колір.

3. Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".

4. Тісто для млинців на молоці по густоті має вийти, як рідка сметана.

5. Добре розігрійте сковорідку. Обсмажувати млинці краще на вершковому маслі.

6. Смажте млинці на середньому вогні по 1-2 хвилини з обох боків, поки вони не зарум'яняться.

Для начинки

Інгредієнти:

- сиркова маса або солодкий сир

- апельсин

- апельсинова цедра, пудра та морозиво для подачі

Змастіть кожен млинець сиркової масою, викладіть шматочки апельсину та завертіть їх у рулетики. Подавайте млинці з морозивом та посипкою із апельсинової цедри і пудри.

Лайфхак: якщо до млинців додати сік шпинату – ви отримаєте зелений колір. Якщо додати куркуму – млинці отримають приємно оранжеве забарвлення. Сік чорниці або ожини – надасть млинцям синьо-фіолетового відтінку.

Шоколадні роли

Ви, певно, куштували такі в японських ресторанах? Приготувати їх вдома – дуже просто. А вигляд такої страви – куди привабливіший за звичайну подачу млинців із солодким сиром.

Тісто для млинців (на 3 порції)

Інгредієнти:

- молоко (300 мл)

- 2 яйця

- борошно (200-250 гр)

- 3 ст. ложки какао

- 1 ст. ложка олії

- цукор (2 ст. ложки)

- дрібка солі

Приготування:

1. Збийте яйця в пишну піну. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.

2. Додайте до збитих яєць тепле молоко та перемішайте. Додайте до суміші какао. Чим більше ви його покладете – тим шоколаднішим буде смак. Проте слідкуйте, щоб у ваших млинців не з’явився гіркуватий присмак – це залежить від насиченості самого какао.

3. Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".

4. Смажте млинці на середньому вогні по 1-2 хвилини з обох боків, поки вони не зарум'яняться.

Для начинки

Інгредієнти:

- сиркова маса або солодкий сир

- банани

- пудра, морозиво та банан для подачі

Обріжте кожен млинець, щоб у вас вийшли рівні квадрати. На один кінець млинця - викладіть рівною плоскою сир та банан. Загорніть млинець у рулетик. Через 5-7 хвилин розріжте рулетики на скибочки. Не ріжте одразу, адже рулетикам потрібен час, щоб "схопитися". Подавайте млинці посипавши їх пудрою, покладіть поряд декілька шматочків банану та кульку морозива.

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Мішечки з куркою

Всі ми знаємо, що млинці бувають не лише солодкими. Млинці із куркою чудово прикрасять будь-який стіл, до того ж, це хороша ідея для обіду в офісі.

Тісто для млинців (на 3 порції)

Інгредієнти:

- молоко (300 мл)

- 2 яйця

- борошно (200-250 гр)

- 1 ст. ложка олії

- сіль та перець

Приготування:

1. Збийте яйця в пишну піну. Додайте до яєць цукор, сіль та перець і знову збийте.

2. Додайте до збитих яєць тепле молоко та перемішайте. Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".

3. Смажте млинці на середньому вогні по 1-2 хвилини з обох боків, поки вони не зарум'яняться.

Для начинки

Інгредієнти:

- курка

- сир

- сметана

- сіль, перець

- зелена цибуля для подачі

Поріжте курку дрібними шматочками та підсмажте до золотої скоринки. Додайте тертий сир та сметану і потримайте на вогні ще 2-3 хвилини.

Викладіть готову начинку в центр млинця, сформуйте мішечок та закріпіть його краї за допомогою зеленої цибулі.

Американські панкейки

Так, фактично, це звичні нам оладки. Але якщо приготувати для них простенький вершковий крем – страва набуде зовсім іншого смаку. До того ж, це чудовий сніданок для неквапливого недільного ранку.

Тісто для панкейків (на 10 панкейків)

Інгредієнти:

- молоко(250 мл)

- 3 ст. ложки рослинної

- 2 яйця

– 4 ст. ложки цукру

- 1/6 чайної ложки соди

- борошно (150-200 гр)

Приготування:

1. Змішайте в мисці молоко, яйця, масло і цукор. Не обов'язково збивати міксером, досить буде добре все перемішати вінчиком чи вилкою.

2. Окремо змішайте борошно, сіль і соду. Додайте цю суміш до молока та яєць. Добре перемішайте до однорідності. За густотою тісто має нагадувати густу сметану.

3. Розігрійте сковороду, але не змащуйте її нічим.

4. Для одного панкейку – викладіть на сковорідку 2 ст. ложки тіста. Як тільки на поверхні панкейку почнуть з'являтися бульбашки – перевертайте і обсмажте ще 30 секунд з іншого боку.

Для крему

Інгредієнти:

- вершки 30%

- цукрова пудра

- цедра апельсину

- мандарини та морозиво для подачі

Збийте вершки та пудру в густу піну. Додайте апельсинову цедру для запаху. Змастіть кожен панкейк кремом, зверху прикрасьте кулькою морозива та дольками мандарину.

"Ажурні" млинці

Ви вже знаєте, що млинці бувають різнокольорові. А ще вони бувають і різної форми, а не лише кругленькі, як ми всі звикли. Технологія приготування – надзвичайно проста, проте ефектність цієї страви вражає.

Приготування

1. Замішайте звичайне тісто для солодких млинців. Перелийте тісто до кулінарного шприца, яким буде зручно виводити візерунок на сковорідці.

2. На розігріту сковорідку виливайте тісто у потрібному вам візерунку. Робити це слід дуже швидко, щоб не підгоріла жодна частина млинця. Ви можете нанести тісто у вигляді ялинки, сердечка, сіточки, квітки – так, як підкаже ваша фантазія.

3. Як тільки одна сторона ажурного млинця пропечеться до золотистого відтінку, дуже акуратно, лопаткою або кінчиками пальців, переверніть його, намагаючись не порвати виріб.

Для подачі

- морозиво

- какао для посипки

Викладіть млинець на тарілку. Прикрасьте його какао та кулькою морозива.

Можна довго сперечатися про те, чи варто українцям святкувати Масляну. Але погодьтесь, це чудовий привід приготувати щось незвичайне та навчитись чомусь новому.

Живіть смачно!