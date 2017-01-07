5 осіб у справі щодо вбивства російського посла заарештували у Туреччині

У Туреччині в рамках розслідування справи щодо вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова заарештували п'ять осіб.

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, четверо із затриманих виявилися товаришами по службі в органах МВС вбивці посла – Мевлюта Алтинташа.

За інформацією республіканської прокуратури міста Ізмір, п'ятий – прихильник течії Фетуллаха Гюлена, що є забороненою в Туреччині.

Ця особа (Сулейман Ерген), зокрема, була куратором прихильників течії серед курсантів Поліцейської школи, де навчався і Алтинташ.

Також видання оприлюднило імена заарештованих співробітників поліції: Ількер Ер, Абдулькадір Ягін, Ердоган Ердинчлі та Зія Шехиотглу.

Усім пред'явлено обвинувачення у "приналежності до збройної терористичної організації".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про вбивство російського посла фігурує подруга Мевлюта Алтинташа, яка є громадянкою Росії.