5 печер в Україні, які варто відвідати цього серпня

Літо добігає кінця, але це не означає, що мандрам кінець! Україна дуже багата на прекрасні туристичні точки. Редакція 24 Каналу зібрала для вас 5 унікальних печер на території України, які варто побачити кожному.

Вони воістину прекрасні, хоча й моторошні. Саме тут можна зануритися у прохолоду і насолоджуватися досконалістю природи. А що усі вони в Україні, така поїздка обійдеться в копійки і часу багато не займе!

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Угринська печера



Лише гляньте, яка краса!

Почнемо наші віртуальні мандри з Тернопільщини. До речі, саме в цій області печер, мабуть, найбільше в Україні. Сьогодні ми хочемо розповісти про печеру Угринь. Вона розташована неподалік села Чортків. Брр, одна містика!

Для туристів це місце стало відкритим ще у далекі 1930-ті роки. Боїтеся замкнутого простору? Тут це не загрожує. В Угринській печері ви зможете походити просторими підземними кімнатами, які з’єднані коридорами. Особливо вражають каміння з багряних гіпсових кристалів. Місцеві називають їх кров’ю землі! Знову трішки містики. Загальна довжина — 2120 м.

Печера не дуже складна для прохідності, тож її можна відвідати самостійно. Але подбайте про зручне взуття та закритий, теплий одяг. Ну і, звісно ж, краще взяти з собою досвідченого провідника чи замовити екскурсію. Зовсім поруч розташована печера Млинки, тож можна відвідати одразу й її. Або переночувати в наметах біля річки і залишити Млинки на другий день.

Печера Вертеба



Поруч мальовнича річка

І ще одна печера Тернопільської області. Шукайте її у селі Більче-Золоте Борщівського району. Якщо маєте кілька днів, можна туди поїхати одразу після Угринської, або ж спланувати окрему поїздку. До речі, поруч теж тече річка – Серет.

Чому сюди варто поїхати? Та хоча б тому, що це єдина печера-музей в Україні! Археологи, які проводили тут дослідження, докопалися до слідів Трипілля.

Ця печера гіпсова. Вона належить до найбільших печер Європи, адже її довжина сягає 9021 м! Щоправда, за іншими даними – 8 550 м. Не забудьте теплий одяг! Навіть якщо на вулиці пекельна спека, в печерній галереї всього 9—10°. А ще тут живе дуже багато кажанів.

Пройтися підземеллям можна самостійно, або ж у складі групи з екскурсоводом. Врахуйте, що потрапити сюди можна за робочим графіком Музею трипільської культури в печері Вертеба. Якщо ви досвідчений мандрівник – спробуйте тут спелеомаршрут. Але попереджаємо: це непросто і потрібно мати відповідне спорядження і підготовку!

Печера Попелюшка



Лише уявіть собі розміри цієї печери!

А тепер переїдемо з мальовничої Тернопільщини у не менш прекрасну Чернівецьку область. У Новоселицькому районі розташована третя за довжиною гіпсова печера в світі! Протяжність розвіданих ходів – 91 045 м.

Вхід у підземне царство розташований на території Молдови, але більша частина підземелля – на українській території. До середини минулого століття печера була наповнена водою, однак зараз під водою лише окремі зали. Печера переважно трирівнева.

Сюди радять їхати саме влітку. Обов’язково з провідником. Також вам знадобиться спеціальне обладнання, одяг та взуття. Тож мандрівку під землю варто спланувати завчасно!

Баламутівська печера



Якщо боїтеся вузьких коридорів, можете обмежитися гротом

І ще одна підземна краса у Чернівецькій області. Площа пам'ятки природи 10 га, а довжина печери понад 200 м. Вхід в печеру розташований на скелястому схилі Дністра. По суті вам треба зайти у величезний і просторий грот. А от сама печера доволі вузька і низька. Висота галереї 1—1,5 м, ширина 1—2 м. Тож, якщо боїтеся замкнутого простору, будь обережні.

До речі, у гроті знайшли настінні малюнки періоду мезоліту. Нагадаємо, це 12-10 тисяч років до н. е.

Сюди можна їхати самостійно або ж з провідником. Досвідчені мандрівники радять їхати у теплу пору року. Після мандрів підземеллям можна розбити наметовий табір на березі Дністра і гарно відпочити! У саму ж печеру обов’язково візьміть теплий одяг, зручне взуття і ліхтарики.

Печера Малишка-Киянка



Смішна назва і серйозна небезпека!

Ну і на сам кінець ми залишили печеру в селі Завалля Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Аналогів цій печері в Україні немає, тож це справжня знахідка для спелеологів!

Завдовжки печера має 250 метрів та займає територію в 1 га. Сучасні дослідження дозволяють припускати, що печера значно довша: до 557 м.

Варто відзначити, що Малишка-Киянка є непростою для непідготовлених людей! Тож, якщо ви не спеціаліст, краще почати з чогось простішого.

Редакція 24 Каналу бажає вам цікавих пригод та незабутніх мандрів!