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5 помилок, які вбивають ваш смартфон

02:33, сьогодні 277 Читать новость на русском
Помилки при користуванні смартфоном
Помилки при користуванні смартфоном / pinterest

Смартфон – давно став необхідністю. Та попри те, що це досить дорога річ, багато хто не вміє ними користуватись правильно.

Портал INVADERS розповів про 5 помилок, які значно скорочують життя акумулятора і самого смартфону.

Помилка 1: Ви не вимикаєте смартфон

Вимикати смартфон необхідно хоча б раз на тиждень. Експерти стверджують, що це в рази подовжує життя акумулятора. Окрім того, не рекомендується використовувати телефон замість будильника. Це також значно продовжить життя вашого ґаджета.

Помилка 2: Ви користуєтесь смартфоном при дуже низьких/високих температурах

Практично жоден смартфон не спроектований таким чином, щоб витримувати екстремально високі або низькі температури. Перебування в таких умовах знижує термін служби акумулятора. Якщо за вікном вище +30 градусів або нижче -20 градусів – намагайтеся виймати телефон з сумки або кишені тільки в разі гострої необхідності.

Помилка 3: Ви використовуєте неоригінальний зарядний пристрій

Цим грішать майже всі власники телефонів, особливо IPhone. Це не дивно, адже шнури до зарядного пристрою дуже швидко перетираються та й коштують недешево. Незважаючи на це, намагайтеся не використовувати неоригінальні зарядні пристрої.

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В іншому випадку ви нашкодите акумулятору смартфону. Відомі також випадки, коли телефон вибухав при використанні "нерідних" зарядних пристроїв.

Помилка 4: Ви ніколи не чистите пристрій

Згідно з дослідженнями, на телефоні накопичується набагато більше бактерій, ніж на кришці унітазу або в мисці у вашого домашнього улюбленця.

Дезінфікувати телефон можна спеціальними пристроями з ультрафіолетовим випромінюванням або ваткою, змоченою в спирті. Не забувайте чистити порт для зарядки. Там може накопичуватися сміття з кишень, через що можуть виникнути проблеми із з'єднанням.

Помилка 5: Ви дозволяєте всім додаткам використовувати функції геолокації

Даючи можливість додаткам постійно використовувати функцію визначення вашого місця розташування, ви тим самим власними руками губите свій смартфон. Вона розряджає акумулятор і скорочує термін його служби в декілька разів. Увімкніть геолокацію тільки в тих додатках, де це дійсно необхідно.

Теги: смартфон LifeStyle
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